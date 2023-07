Vacances en resort de luxe : 5 inconvénients auxquels réfléchir avant de réserver

Tout le monde n’est pas fait pour les vacances en resort, de luxe ou non. C’est un vrai concept, on n’est pas sur un hôtel où vous venez pour dormir, aller à la piscine (s’il y en a une) et manger le petit-déj’. Le resort c’est un petit village (ce n’est pas pour rien que les gérants de resort chez Club Med s’appellent des "chefs de village") et on le ressent.

Voici cinq infos à connaître si vous n’êtes jamais allé en resort et qu’il vaut mieux connaître avant de réserver (le tout avec humour).

On range vos affaires : comme dans un hôtel, on vient refaire votre chambre chaque jour mais il n’y a pas que le lit qui est fait, vos affaires seront rangées. Vous avez laissé vos produits dans la salle de bains dans l’ordre dans lequel vous les utilisez ? Vous les retrouverez dans votre trousse de toilettes. Vous avez laissé vos petits grignotages (chips, boite de biscuits) sur la table ? Vous les retrouverez dans le coin du minibar avec la nourriture. Si vous êtes un peu maniaque avec vos affaires, un point à prendre en compte, si vous êtes bordélique et que vous aimez qu’on prenne soin de vous, good for you !

Il y a trop à manger : tous les resorts ne sont pas les mêmes et ne fonctionnent pas de la même manière mais celui que nous avons testé avait deux restaurants : un à la carte et un buffet. Si la carte ne change pas en une semaine, le buffet est très bien fourni avec un énorme choix. "Super" direz-vous, oui. Mais deux choses à prendre en compte : tout d’abord le gaspillage potentiel (même s’il y a une réflexion en fonction du taux de réservation et du type de client) et le fait qu’on ne peut pas tout goûter à chaque repas. Vlà les frustrations quand on n’a pas pu prendre les pâtes carbo et que le soir elles ne sont plus dispos (problème de riche me direz-vous, c’est pas faux !).

Vous allez sociabiliser : avis à tous ceux qui envisagent leurs plus belles vacances dans un monastère au-dessus d’une montagne, les resorts ne sont probablement pas faits pour vous ! Ici on fait les activités ensemble (pas à 300 bien sûr mais avec d’autres clients du resort), on prend l’apéro sur la terrasse ensemble, on mange ensemble, on fait la fête le soir ensemble. Les enfants se font des amis, les parents se reposent entre adultes, les familles se retrouvent. Il vaut mieux avoir envie de sociabiliser et de rencontrer des personnes (venant du monde entier).

On ne passe pas inaperçu : le personnel des hôtels de luxe a le chic pour vous reconnaître et vous dire bonjour chaque fois qu’il vous voit. Toujours un petit mot gentil, savoir si vous passez une bonne journée, si les activités étaient chouettes. Et le soir, ils font la fête avec vous donc le lendemain quand vous aurez l’air fatigué, ils sauront pourquoi !