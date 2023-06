Vacances en France : trois conseils à respecter à la plage pour être en sécurité.

Enfin, les sauveteurs en mer recommandent de privilégier les zones de baignade surveillées. A ce titre, des panneaux ou des fanions permettent de délimiter les endroits où l'on peut installer sa serviette.

Dans l'eau, il y a de grosses bouées de couleur jaune ou orange qui délimitent les zones sécurisées. Les sauveteurs en mer rappellent que l'on peut passer d'une zone de baignade à une autre non pas en passant sous les bouées mais en ressortant de l'eau et en empruntant la plage. En dehors des balises, il y a un risque d'être percuté par un engin nautique, l'hélice d'un moteur ou une planche à voile, par exemple.

Et on ne le répétera jamais assez : il faut user et abuser de crème solaire, adaptée à son épiderme et renouvelée toutes les deux heures. Et il vaut mieux éviter de s'exposer au soleil aux heures les plus chaudes, entre 12h et 16h.