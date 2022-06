Vacances en France : cette appli devrait faciliter la vie des conducteurs de voitures électriques

Vinci Autoroutes lance Ulys Electric, une solution destinée à simplifier le paiement de l'ensemble de ses dépenses : péage, recharge et stationnement, sur l'ensemble de son réseau.

L'application offre la possibilité de géolocaliser n'importe quelle borne de recharge disponible en France (il y en a aujourd'hui près de 60.000) afin notamment de pouvoir les identifier tout au long de son trajet et s'assurer de ne pas tomber en panne. Pour chacune d'entre elles, l'application indique sa puissance, son tarif et sa disponibilité, en temps réel.

Son point fort est de permettre de payer sa recharge sur l'ensemble des bornes électriques de France, quel qu'en soit l'opérateur.

Enfin, elle intègre également le paiement du télépéage ainsi que le stationnement dans plus de 500 parkings, le tout depuis un seul et même compte. Le tout fonctionne sans abonnement et seuls le tarif de l'opérateur de la borne et des frais de 0,70 euro par recharge seront facturés en fin de mois.

Ulys Electric permet également de bénéficier d'un service exclusif de "coaching" à distance, conçu pour accompagner dans n'importe quelle situation les conducteurs de voitures électriques. Il est disponible via l'ensemble des canaux de communication d'Ulys (téléphone au 3605, chat en ligne, WhatsApp...).