Vacances en avion en juin ? Vous risquez un supplément carburant de 72 à 320 euros

Quand on prend l’avion pour partir en vacances, on redoute les suppléments de bagages mais cet été, ce sont surtout des suppléments de prix que vont connaître certains vacanciers, à commencer par ceux qui ont réservé un voyage chez le tour-opérateur TUI.

Mais tous les clients ne sont pas concernés, cela dépend du type de produit acheté, comme l’explique Florence Bruyère, porte-parole de TUI : " quand on achète un simple billet d’avion, on paie le prix du jour et ce prix ne peut plus changer, c’est comme pour n’importe quel autre achat, on ne peut pas venir réclamer un supplément. C’est le cas des vols achetés chez TUI FLY par exemple. Le prix est fixé et rien ne peut venir s’ajouter à la somme payée par le client au moment de l’achat."

"Par contre, quand on achète un package vol + séjour à l’hôtel, on ne paie qu’un acompte au moment de la réservation et on règle le solde environ six semaines avant le départ, et là, un supplément peut intervenir et apparaître dans la facture. C’est d’ailleurs clairement indiqué dans le contrat signé à la réservation. Ce supplément est calculé sur base de la moyenne des prix pétroliers des trois derniers mois et il varie bien sûr selon la distance. "