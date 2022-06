Vacances : des pilules peuvent repousser vos règles

Boots, chaîne de pharmacies en Angleterre, liste par ailleurs toutes les recommandations autour de ce type de médicament. Si elle empêche l’apparition des règles, la pilule ne constitue pas une contraception. "Vous devrez utiliser une contraception barrière, comme des préservatifs, si vous n’avez pas de contraceptif réversible à longue durée d’action, comme un stérilet ou un implant", précise l’entreprise sur son site internet.

Certains effets secondaires sont à noter tels que

de légers saignements,

des saignements irréguliers,

les seins douloureux,

une baisse de la libido,

des maux d’estomac.

"Plus vous prenez les comprimés longtemps, plus vous risquez d’avoir des effets secondaires", prévient l’entreprise. De plus, cette pilule peut entraîner une augmentation du risque de formations de caillots sanguins. En cas de voyage en avion, l’entreprise conseille de vous "déplacer autant que possible".

