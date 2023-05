Vacances des Belges : le nombre de réservations pour 2023 en forte hausse, malgré l’inflation

Parlons donc argent. On parle de 1000 € en moyenne par an par personne pour des vacances en avion. Mais les séjours coûtent évidemment plus cher cette année. Avec l’inflation, les prix des billets d’avion, des hôtels ou des voyages, la somme devrait augmenter entre 10 et 25%. Mais cela, les consommateurs ne le remarquent pas forcément tout de suite. Alain Decrop de décrypter : " Les gens le perçoivent moins que pour des produits de grande consommation qu’ils achètent et qu’ils consomment presque tous les jours pour l’alimentation, la viande, les boissons. C’est quelque chose de douloureux chaque fois qu’on passe à la caisse… Tandis qu’ici, pour les vacances, comme on dépense ce montant une, deux ou trois fois par an et que le dernier point d’ancrage ou référence par rapport à ces dépenses-là, parfois, se remonte à deux ou trois ans avant la crise du Covid, on ne perçoit pas l’augmentation de la même manière. On est donc moins sensibles aux prix ".