Vacances : début d’une semaine belge sous la pluie

Avec une moyenne de 20°C ce lundi, la Belgique n’est peut-être pas le paysage de carte postale idéale pour ces vacances d’été. La pluie et le vent bousculent les programmes, mais pas de quoi décourager les vacanciers. Aux lacs de l’Eau d’Heure, la baignade interdite laisse place aux balades à vélo, à la pétanque et aux activités en intérieur.

Les conditions météorologiques peu favorables font tout de même des heureux. Le vent fait la joie des férus de bateaux et de planches à voile. "Un petit k-way, une combinaison, on va sur l’eau et c’est encore bon. Il y a de quoi faire", raconte un touriste.

La pluie fait quant à elle le bonheur du maraîchage qui sort d’une période de sécheresse de deux mois. Economie de travail, d’eau et d’énergie, une petite quantité de pluie régulière permet d’assurer une bonne croissance des cultures. "Tous les légumes sont composés à 90% d’eau donc s’il ne pleut pas, on doit les alimenter de manière artificielle. Les averses, c’est du pain béni", confie Etienne Durieux, gérant de la ferme du Maustitchi.