Vacances de Toussaint : un concert de jazz et un festival de cinéma à savourer en famille

Et si, d’aventure, il fait mauvais pendant les vacances, le Centre Culturel d’Uccle vous accueillera avec plaisir, puisque s’y déroule à partir de ce samedi 22 octobre le festival de cinéma jeune public "Mon premier cinéma", qui a pour thématique "À l’aventure".

Ce festival de cinéma s’adresse aux enfants de 3 à 10 ans, se déroule jusqu’au mercredi 26 octobre et propose une belle sélection de films d’animation.

Ce samedi 22/10 à 17h30, découvrez Le Sommet des dieux, adapté du manga de Jiro Taniguchi. Il a remporté le César du Meilleur film d’animation cette année. C’est l’histoire d’un alpiniste qui part à la recherche d’un autre alpiniste, disparu il y a des années. Une quête qui va le mener au Sommet du Monde, sur l’Everest.

C’est pour les plus de 10 ans.

Ce dimanche 23/10 à 16h30 sera projeté le seul vrai film du Festival. C’est Les racines du monde, pour les plus de 8 ans. On part en Mongolie pour une lutte entre les derniers nomades et les sociétés minières internationales. C’est un jeune garçon de 12 ans qui reprendra la lutte suite au décès tragique de son père.

Le dernier jour, mercredi 26 à 16h30, vous pourrez voir Le Grand méchant renard et autres contes. Le film n’est pas tout récent mais il a été multiprimé et il est très sympa ; on est à la campagne en compagnie d’animaux complètement loufoques, comme ce renard qui se prend pour une poule ! C’est un film pour les plus de 6 ans.

Découvrez l’ensemble de la programmation du festival sur le site du Centre Culturel d’Uccle. Et petit information supplémentaire, ce week-end, le goûter est offert entre les films de l’après-midi.

Bonnes vacances et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle sélection de sorties culturelles à faire en famille.