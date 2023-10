Vacances de Toussaint : "Mon premier Festival" fait découvrir le plaisir du cinéma aux jeunes enfants

Les vacances de Toussaint se profilent à l’horizon et avec elles, le temps automnal, le froid mordant et la grisaille qui invitent à rester bien au chaud à l’intérieur. Et parmi les activités à faire avec vos enfants, pourquoi ne pas leur faire découvrir, si ce n’est déjà fait, les plaisirs d’une séance de cinéma ? C’est ce que propose "Mon premier festival", qui se déroulera du 21 au 25 octobre au Centre Culturel d’Uccle.

Vous souvenez-vous de votre première expérience au cinéma ? Vous souvenez-vous du film, des émotions que vous avez ressenties ? Avez-vous été attentifs ou bien étiez-vous de ces enfants qui couraient dans les rangés de sièges du cinéma, tout excités par cette nouvelle expérience ? Cette première fois et tous les sentiments qui l’accompagnent, c’est ce que propose le justement nommé "Mon premier festival", qui, pour sa quatrième édition, se déroulera du 21 au 25 octobre au Centre culturel d’Uccle. Après "A l’aventure" l’année dernière, c’est un thème plus dur mais aussi plus actuel qui sera abordé cette année à travers une sélection de neuf films, récents et anciens : " Partir/revenir", l’exil transfiguré par de magnifiques récits.

Et parmi ces magnifiques récits, il y a notamment le film d’animation "Interdit aux chiens et aux Italiens", réalisé par Alain Ughetto et sorti dans le cadre du Festival du film d’animation d’Annecy en juin 2022 avant une sortie en salles début 2023.

Alain Ughetto y a reconstitué le parcours de ses grands-parents qui étaient nés à la fin du XIXe siècle et qui étaient des agriculteurs piémontais. Avec la montée du fascisme et leurs conditions de vie extrêmement difficiles, ils ont été poussés à émigrer en France. Le film est doux et amer à la fois, et plaira à toutes les générations.

Il a remporté plusieurs prix dont le Prix du jury long métrage au Festival d’Annecy et il a été distingué comme étant le meilleur film d’animation aux Prix du cinéma européen 2022.

Recommandé aux enfants dès l’âge de 8 ans et il sera projeté au CCU le mercredi 25 octobre à 13h30.