Vacances de Toussaint en Belgique : des activités en plein air et aux musées pour toute la famille

Ça va bouger au Parc scientifique Sparkoh où jusqu’au 6 novembre, on vous promet des aventures frissonnantes !

Pour les plus petits, il s’agira de découvrir un trésor caché – très probablement – par un monstre. Dès 5 ans, le LAB d’Halloween permettra de découvrir et de mélanger des substances qui entrent la composition de potions très curieuses.

Dès 8 ans, des expériences au labo de Chimie permettront de chasser les zombies qui ont envahi Sparkoh !

Retrouvez tout le programme halloweenesque de Sparkoh ! durant les congés d’automne.

Vous l’aurez compris, de nombreuses expériences attendent les enfants et ce sera aussi l’occasion de découvrir la nouvelle exposition consacrée aux métiers du futur, qui s’intitule Toi demain, les métiers du futur. Tout est dans le titre. C’est une exposition qui invite les adolescents à découvrir des métiers qui n’existent pas encore, ou en tout cas pas sous leur forme actuelle. Ce sont des métiers liés aux STEAM : science, technologie, ingénierie, art et mathématiques. Des métiers qui seront positifs pour la planète. Ils demanderont d’acquérir des Hard Skills, des compétences techniques et technologiques et des Soft Skills, qui sont des compétences non techniques comme la coopération, la créativité, la capacité à fonctionner par essai-erreur et l’observation.

Dans l’exposition, ces Soft Skills sont répartis en quatre zones et dans chaque zone, les ados vont pouvoir tester des métiers du futur.

Par exemple, dans la zone dédiée à la collaboration, ils pourront composer une musique : ils vont faire du codage, sur un appareil très ludique. Et on va leur demander de collaborer avec leurs pairs. Dans la zone dédiée à la créativité, ils vont créer un hologramme, d’abord en 2D, puis en 3D. Dans la zone dédiée à l’essai-erreur, ils vont se mettre dans la peau d’un chercheur aérospatial : ils vont devoir assembler des pièces et tester, voir si leur fusée peut vraiment décoller.

Toute la conception de l’exposition, le choix des métiers notamment, a été faite avec 120 ados entre 12 et 17 ans, parmi lesquels des jeunes qui venaient en visite scolaire et qui n’avaient pas spécialement d’affinités avec les sciences.

Ils ont donc non seulement choisi les métiers mais ce sont eux qui ont choisi les éléments qui doivent figurer sur les fiches métiers, à savoir, le rythme de travail, l’endroit où ce métier s’exerce (au bureau, chez soi, sur une plage), le salaire – très important pour eux -, le nombre d’années d’études. Ils ont aussi fait les choix du graphisme, de la typo, des couleurs.

Il y a également huit vidéos avec des interviews de scientifiques réalisées par les ados…

On sait que les jeunes avancent dans un monde compliqué, voilà peut-être de quoi éclairer un peu leur route.

Cap sur les parcs animaliers

Une visite nocturne du Parc animalier de Han-sur-Lesse, ça vous dit ? Ces samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 octobre à partir de 17h30, on vous y propose des balades au Clair de lune. Il s’agit d’un spectacle itinérant de 2 km à vivre en famille. Evidemment, vous allez croiser des ombres mystérieuses et des personnages qui le sont tout autant. On vous promet des frissons de plaisir pour tous à partir de 6 ans.

Et en journée, pendant les 16 jours de vacances, des animations sont prévues tant à l’intérieur qu’à l’extérieur : de drôles de trolls se promèneront dans les grottes, et vous promettent quelques surprises lors de votre visite. Et à l’extérieur, dans le parc animalier, vous ferez des rencontres surprenantes !

Retrouvez toutes les informations sur les visites "Halloween en journée" et les "visites nocturnes" au parc animalier de Han-Sur-Lesse.

Le parc Pairi Daïza vous propose également 16 jours d’animations : certaines auront lieu à l’intérieur, d’autres à l’extérieur. Il y en a une vingtaine en tout, pour les petits et les grands. Pour les petits, ça commence à 14h, et pour les plus grands, les dernières ont lieu à 20h30 ! Et c’est évidemment la thématique Halloween qui sous-tend toutes les animations du moment…

Retrouvez tout le programme Halloween à Pairi Daïza.