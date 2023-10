Vacances de Toussaint - Congé d'automne : des idées de stage autour de l’art et du théâtre pour vos enfants

Cette année, les vacances de la Toussaint / Congé d'automne commencent le lundi 23 octobre et se terminent le dimanche 5 novembre.

Pour donner suite à l’article sur les stages de la Toussaint sur la thématique de la nature, Vivre ici vous a concocté une liste de stages pour vos enfants en région Wallonie Bruxelles.

Cette fois-ci, nous vous proposons des stages autour de l’art et du théâtre, à tous les prix pour les petits et les plus grands.