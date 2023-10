Vacances de Toussaint - Congé d'Automne : découvrez les stages pour enfants sur le thème de la nature

Cette année, les vacances de Toussaint/Congé d'automne débutent le lundi 23 octobre et se terminent le dimanche 5 novembre.

Ce sont donc deux longues semaines de vacances qui approchent pour vos enfants. Si vous n’avez pas encore réservé de stages pour eux, nous avons ce qu’il vous faut.

Vivre ici vous a concocté une liste de stages, en Wallonie et à Bruxelles, rythmés par la découverte, l’apprentissage et la nature. De quoi satisfaire les petits et les plus grands à tous les prix.