Vacances de Toussaint – Congé d’Automne : découvrez les stages pour enfants autour des sciences et de la technologie

Le stage s’organise en mi-temps avec le Cap scientifique et en mi-temps avec Promosport.

Pour la partie scientifique du stage :

Lors de ce stage, les enfants seront plongés dans le monde de la police scientifique et devront résoudre une enquête en récoltant des indices. Des expériences telles que l’observation de poils, de cheveux et d’empreintes digitale mais aussi des analyses sanguines seront réalisées. Lors du stage, les enfants seront amenés à créer une valisette d’enquêteur contenant des messages codés, une alarme lumineuse et un badge personnalisé de la police scientifique.

Pour la partie sportive :

L’autre partie du stage sera plus sportive. En effet, des sessions de laser game seront organisées par équipe et les enfants pourront également réaliser l’expérience dans les bois.

Quand ? Du 23 au 27 octobre de 9h à 16h.

Où ? Rue de Géronsart 150, 5100 Namur

À quel prix ? 190 euros (non-membres Promosport), 180 euros (membres Promosport)

Informations pratiques : L’accueil se fait tous les matins au tennis club de Géronsart, rue de la Luzerne 3, Jambes.

Une garderie est prévue de 8h à 9h et de 16h à 18h. Sachez que de 8h30 à 9h et de 16h à 16h30, elle est incluse dans le prix. En dehors de ces tranches horaires, une demi-heure est facturée au prix d’1 euro.

Des réductions sont possibles lors de l’inscription à l’achat d’une carte membre Promosport, ou si un deuxième enfant de la même famille est inscrit, ou si vous êtes membre Partenamut, ou si vous faites partie du personnel de UCLouvain, de BNP FORTIS, de GSK, ou si vous êtes membre Ligue des familles ou si vous détenez une carte MyAxa Fidelity.

Il faut prévoir des vêtements pour aller dans les bois. Pour inscrire votre enfant, c’est juste ici.