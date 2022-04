Vacances de Pâques : quelle sera la situation sur les routes ?

Les chutes de neige vont s’estomper progressivement, mais les conditions resteront hivernales ce soir et cette nuit. Quelques flocons virevolteront encore au sud du sillon Sambre-et-Meuse et les températures descendront en dessous de 0°C sur la plupart des régions. Ce soir, les épandeuses seront à nouveau en service afin de rendre les routes praticables. En effet, des sols mouillés et des températures négatives, cela donne un risque de verglas et de chaussées glissantes. La plus grande vigilance sera nécessaire, particulièrement sur le réseau secondaire. La Cellule d’Action Routière confirme que tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service Public de Wallonie restent mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales.