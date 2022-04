Vacances de Pâques : 6 idées de sortie 100% nature avec vos enfants

Envie de vous promener en famille dans les bois ? Les 4 massifs forestiers d’Ardenne vous proposent un grand choix d’itinéraires pour piétons et/ou cyclistes, ainsi qu’une palette d’activités ludiques à l’attention des petits et grands, pour découvrir la nature qui nous entoure et se ressourcer. Découvrez la Grande forêt d’Anlier, la Grande Forêt de Saint-Hubert, la Forêt du Pays de Chimay et la Forêt de la Semois et de la Houille.

Plus d’infos : https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/massifs-forestiers-evadez-vous-en-foret-dardenne