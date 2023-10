Lors de ce stage, en duo, le barreur et l’équipier apprendront les manœuvres de bases de la navigation et les bases de la voile. Ils devront faire preuve de débrouillardise, de détermination, de volonté et de concentration.

Quand ? Du 23 au 27 octobre, de 9h30 à 16h30.

Où ? Au centre ADEPS, Avenue de la Sapinette, 3 7000 Mons,

À quel prix ? 126,50 euros par semaine.

Informations pratiques : Pour avoir accès au stage il faut avoir son brevet de natation sur 100 m ou disposer d’une déclaration sur l’honneur attestant que le jeune, ou pas, sait nager sur une distance de 100 m. S’il est question d’un mineur, cette déclaration devra être signée par les parents.

Une garderie est mise en place avant les activités sportives dès 8h et après les activités jusque 18h.

