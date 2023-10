Vacances de la Toussaint – Congé d’Automne : découvrez les stages d’informatique pour vos enfants

Logiscool organise des stages axés sur l’informatique et les dernières technologies pour les enfants.

Lors de ce stage, ils pourront essayer différents jeux et participer à la création d’un monde dans Minecraft, s’essayer à la robotique avec Lego Spike, apprendre la programmation visuelle et explorer les bases de l’illustration numérique et de l’IA.

Quand ? Du 23 au 27 octobre et du 30 octobre au 3 novembre de 9h à 12H. Il y a la possibilité de combiner ce stage avec un stage de "Promosport".

Où ? Rue du collège, 3 1348 Louvain-la-Neuve. Le stage se fait au Lycée Martin V.

À quel prix ?

Stage d’une semaine en demi-journée : 160 euros

Stage d’une semaine en journée complète avec mix games de Pomosport : 205 euros

Informations pratiques : Possibilité d’obtenir une réduction de 5% si plusieurs enfants de la même famille s’inscrivent au stage. Une garderie est prévue et est gratuite. Elle ouvre à 8h et se ferme à 18h.

Pour inscrire votre enfant, cliquez juste ici.