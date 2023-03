Vacances de carnaval : les touristes n’ont pas répondu présents en province de Luxembourg

La morosité de ces quelques acteurs locaux est partagée par de nombreux autres en province de Luxembourg. "Il ne faut pas exagérer la situation non plus. Selon nos premiers retours, la première semaine de vacances n’a pas été trop mauvaise. Les écoliers flamands étaient également en congé. Mais on remarque que l’affluence n’a pas été au rendez-vous dans de nombreux lieux touristiques, surtout lors de la seconde. Ce n’est pas non plus catastrophique. Pour comprendre la situation, il faut revenir à la période avant le Covid. Carnaval a toujours été un créneau plus creux pour le secteur touristique. On l’a sans doute un peu oublié avec les crises sanitaires répétées qui obligeaient les Belges à rester sur le territoire. Les derniers congés de carnaval ont été exceptionnels. Mais aujourd’hui les frontières sont ouvertes, et le congé de printemps n’arrivera que début mai. Les Belges ont certainement profité de la période de carnaval pour s’évader au ski", remarque Marine Georges coordinatrice d’Ardenne Belge Tourisme.

Elle est rejointe par Simon Boclinville : "Nous accueillons surtout des touristes pour deux ou trois nuitées. Avec deux semaines, le touriste lambda a vu l’opportunité de pouvoir voyager plus loin et plus longtemps. Cela n’a pas fait nos affaires."

Mais Marine Georges voit un autre facteur ayant également influencé le manque d’attractivité des espaces touristiques : "Nous sommes toujours dans un contexte économique difficile. Beaucoup pensent d’abord à payer leurs factures de gaz et d’électricité avant de penser à dépenser pour des loisirs."