Vacances de carnaval : déguisements et ambiance dans les écoles ce vendredi

Princesse, licorne, militaire ou encore pirate… Ce n’est pas un jour comme les autres dans les écoles. Les enfants sont venus déguisés pour le carnaval, juste avant les vacances.

Ce vendredi, il n’y a pas de cours ni d’interrogations, la seule préoccupation des élèves est d’enfiler leur plus beau costume et de passer par la case maquillage. D’ailleurs, les professeurs aussi ont joué le jeu : "C’est une cohésion de groupe. Les enfants ont un échange différent et puis, voir Madame habillée un peu moins sérieusement que les autres jours, ça crée une ambiance différente aussi. C’est leur journée, c’est important", explique Katty Dinsart, l’institutrice.

Se déguiser, c’est fait. Direction donc la salle de gym pour quelques pas de danse et des lancers de serpentin. Les professeurs ont préparé des chorégraphies pour les élèves. De quoi mettre l’ambiance en cette veille de congés.