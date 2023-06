Vacances d’été : quelques idées de lectures "vertes" pour les enfants

Le livre ressemble à un grand carnet, à l’intérieur duquel on trouve plein d’idées et de recettes pour cuisiner sans gaspiller, pour faire des produits qui sentent bon pour la maison, des bonnes idées pour le jardin.

Et comme l’ouvrage s’adresse aux enfants dès 7 ans, le tout est présenté de façon très amusante. Dans ce livre, nous faisons la connaissance de la Famille Green ; une famille joyeusement colorée et recomposée : il y a papa Hector et son fils Edgar, qui sont blancs, Maman Jo et Manon, qui sont noires, et un magnifique bébé café au lait qui s’appelle Gaston.

Les enfants, Manon et Edgard, ont envie de poser des gestes qui feront du bien à la planète, même s’ils ont conscience des limites de ce qu’ils peuvent faire. Et ils essayent d’agir à différents niveaux ; dans la cuisine, le jardin, dans le nettoyage de la maison. Et ils proposent également de bonnes idées pour faire une fête toute verte, que ce soit un anniversaire ou Noël.

Vous apprendrez comment faire de la pâte à modeler ou de la peinture naturelle, des bonbons et des sirops trop bons… Il y a vraiment de quoi s’amuser pendant des heures.

Ma vie plus verte de François-Xavier Radice a paru aux éditions Castermann et s’adresse aux plus de 7 ans.