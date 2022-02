Vacances d’été : les réservations battent leur plein

"Pendant deux ans, il y a eu un sentiment de privation. Aujourd’hui, il y a un besoin de voyage qui est énorme. Beaucoup de gens ont mis de l’argent de côté pendant les deux dernières années qui viennent de s’écouler. On a un budget moyen de vacances qui est quand même assez important. Il tourne autour de 1330 euros par personne pour les vacances en avion”, explique Florence Bruyères, Porte-parole chez TUI.

Du côté des destinations, l’Europe reste fortement privilégiée. L’opérateur TUI observe un fort intérêt pour l’Espagne et les îles grecques (avec respectivement 35% et 25% des réservations en avion). Par ailleurs, la Turquie réalise une percée spectaculaire (+20% par rapport à 2019). Cela s’explique notamment par son importante offre all inclusive, fortement demandée cette année.