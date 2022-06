Vacances d’été : les douanes sur le qui-vive dans les aéroports belges, notamment sur les voyages hors UE

Après deux ans sans voyages ou presque en dehors de l’Union européenne, l’administration fédérale a tenu jeudi à rappeler les règles en vigueur depuis Brussels Airport. En particulier celles entourant le tabac : hors UE, il est interdit de ramener plus d’une farde par personne. Sinon, il faut déclarer la marchandise supplémentaire et payer des accises (entre 50 et 60 euros). Si le passager ne la déclare pas et qu’il est intercepté, il devra s’acquitter d’une amende en plus des accises, pour un montant avoisinant 150 euros par farde.

Autres règles d’or : pas plus d’un litre d’alcool fort par personne lorsqu’on revient d’en dehors de l’UE et ne pas ramener, même sous forme d’objet souvenir, de la faune et de la flore protégée par la convention Cites (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction). On pense ici à l’ivoire, aux morceaux de coraux ou à de la peau de crocodile ou de serpent intégrée à un bracelet pour les cas les plus connus ou courants.