Vacances d'été : comment voyager avec ses médicaments en toute sécurité ?

Les médicaments vacances : quelles sont les règles à respecter pour bien prendre son traitement ? Pour bien le transporter en toute sécurité? Pour retrouver son médicament en cas d’oubli ? Le point avec le Dr Charlotte, médecin généraliste.

Ça y est, tout est prêt, vous avez suivi votre liste scrupuleusement et vous êtes sûr de n’avoir rien oublié, la valise est bouclée. Et c’est là que vous vous rendez compte que vous avez oublié vos médicaments qui étaient pourtant prescrits et qui sont essentiels par exemple pour votre tension artérielle. Sachant qu’un quart de la population mondiale prend un traitement chronique, ce genre de choses est assez fréquent. Le point avec le Dr Charlotte, médecin généraliste.

Comment bien prendre son traitement ?

Prévoyez une liste de médicaments et notez la molécule. Le plus facile est de demander à votre médecin de le prescrire en dénomination commune internationale (DCI) qui vous permettra de retrouver le même médicament à l'étranger.

N'hésitez pas à employer un semainier pour mieux vous y retrouver. Et à prendre vos ordonnances avec vous si jamais on vous demandait de prouver que vous en avez besoin au quotidien. Enfin, ne changez pas votre médicament ou votre médication juste avant de partir en vacances.