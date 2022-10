Vacances d'automne : quelle semaine choisir pour réserver un voyage ?

Tendances, prix, destinations, conseils, Caroline Sury fait le point sur ce qu’il faut savoir pour voyager et vous évader sans forcément vous ruiner.

Quand partir ?

Dans moins de 20 jours, ce sont les vacances d’automne. Et pour la première fois, elles dureront deux semaines, a priori, partir la première semaine vous permettra de faire des économies. Car les élèves néerlandophones eux ne seront en vacances que la deuxième semaine. De plus, la première semaine des congés d’automne tombe en fin de saison d’été, donc vous aurez plus de destinations disponibles et à des prix plus bas. Les voitures de locations seront également moins chères pendant les vacances d’automne. Mais attention, les Néerlandais et les Français seront aussi en congé durant cette première semaine et pourraient partir en vacances depuis la Belgique.

Quelles sont les destinations qui ont du succès ?

Souvent ce sont, pour les destinations à moins de 5 heures de vol, l’Espagne, y compris les Canaries, la Tunisie, la Turquie et le Portugal. Mais ce qui est nouveau cette année avec cette possibilité de partir plus longtemps, c’est l’Asie avec la Thaïlande, l’Afrique du Sud et les Caraïbes.