Vacances : comment respecter son dos lors de longs trajets en voiture?

Comment éviter d’avoir trop mal au dos lors de longs trajets ?

L’idéal est de faire des pauses régulières et d’en profiter pour bien marcher ou faire des petits exercices d’étirements ou dynamiques près de l’auto. Il est également important de bien s’hydrater et de manger sainement car la déshydratation et une mauvaise alimentation peuvent contribuer aux douleurs de dos, souligne Amélie Cloquet.

Quant au réglage du siège-auto, il est important de l'ajuster correctement, de régler le siège de manière à pouvoir toucher vos pédales sans devoir vous pencher en avant, votre dos doit être bien appuyé contre le dossier et vos genoux doivent être légèrement plus bas que vos hanches. Si votre siège ne dispose pas d’un bon soutien lombaire, l’utilisation d’un coussin de soutien lombaire peut aider à maintenir la courbure naturelle de votre dos et à réduire la tension.