Vacances avec son chien : 7 éléments à retenir pour les promenades sur la plage et les voyages en train

Bien souvent, on peut penser que les chiens, qui aiment courir dans l’eau, risquent la noyade en s’approchant trop près des vagues.

Le plus grand danger est en réalité l’eau de mer, mais pas en lien avec une éventuelle noyade indique Bénédicte Flament : "Le chien quoi qu’il en soit, quand il se retrouve dans un milieu aquatique, même s’il n’a pas appris à nager, instinctivement, il fera les mouvements nécessaires pour rejoindre le rivage. Sauf évidemment en cas de forts courants".

La menace que les maîtres doivent prendre au sérieux pour leur animal concerne les propriétés chimiques de l’eau de mer : elle est salée. "Si le chien, et il va le faire, lape l’eau de mer et en boit en quantité relativement importante, cela provoquera l’effet contraire de celui recherché. On boit quand on a soif pour s’hydrater sauf que comme l’eau de mer est très riche en sel, il fait un appel d’eau au niveau de l’organisme. Les ions sortent des cellules et cela déshydrate le chien" explique la vétérinaire.

Un chien déshydraté n’est pas bien et il peut être sujet à des vomissements et à une salive excessive.

Lors de chaque excursion à la plage, munissez-vous d’une gourde d’eau fraîche pour l’abreuver avant de rejoindre le rivage. Il n’aura normalement pas trop envie de boire l’eau de mer.