Vacances "à temps partiel", culpabilité de prendre congé et décès liés à l’épuisement : le Japon, l’univers impitoyable des salariés

Le Japon est un pays connu pour ses rythmes de travail effroyables et la dureté de sa culture d’entreprise. Les Japonais ne bénéficient par exemple d’aucun droit à la déconnexion : ils sont corvéables à merci, priés d’être joignables constamment par leur employeur, y compris en dehors de leurs heures de bureau… et cela vaut aussi pendant leurs congés. Au point qu’un concept se répand de plus en plus dans le pays : les vacances à temps partiel.

Bon gré mal gré, de plus en plus de Japonais télé-travaillent en effet à temps partiel pendant leurs vacances. On appelle cela les "workation", contraction des termes anglais "work" et "vacation". Les "vacances-travail", autrement dit.

"Tous les matins, je télé-travaille pendant quatre ou cinq heures. Ensuite, je suis en vacances. Et là, je revis ! Je profite du grand air, de la nature. Je me détends", explique un Tokyoïte qui a délocalisé pendant quelques jours son bureau à la campagne, dans un gîte rural non loin de Nagasaki.

" Je rencontre les gens du coin, qui sont charmants car ils sont ravis que des jeunes urbains viennent faire du "workation" ici", continue-t-il. "Ces vacances à temps partiel, c’est vraiment un plan gagnant-gagnant. Cela vient en aide à l’industrie touristique, qui a été très impactée par la crise sanitaire.

Et, moi, ça me permet de prendre congé sans trop culpabiliser ni me faire trop mal voir par mon employeur".

58% des salariés culpabilisent quand ils prennent congé

La culpabilité par rapport aux vacances a toujours été un gros sujet au Japon. Pourtant, les salariés y ont assez peu de congés payés : deux semaines par an en moyenne, trois au grand maximum. Il n’empêche, chaque année, la plupart d’entre eux font cadeau de la moitié de leurs vacances à leur employeur.

Les études montrent en effet qu’ils ne prennent que 50,2% de leurs congés. Cela fait environ une dizaine de jours de vacances par an.

Les Japonais bénéficient en plus de quelques jours fériés. Mais ces jours-là, comme le samedi ou le dimanche, on croise toujours autant d’employés en costume-cravate dans les trains ou les métros. Car c’est assez mal vu au Japon de prendre tous les jours de congé auxquels on a droit. En tout cas dans les petites et moyennes entreprises. Or, elles emploient sept salariés sur dix.