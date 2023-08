Vacances à la Côte belge : canitourisme à Ostende et Saint-Idesbald

L’excursion à la Côte avec votre chien n’est pas sans danger… Pour profiter de la mer avec votre chien, évitez notamment les fortes chaleurs car le chien ne transpire pas et a donc du mal à réguler sa température. Le sable et l’eau de mer peuvent l’irriter, le sable chaud peut brûler et les coquillages ou les petits cailloux créer des lésions sur les coussinets, etc. Méfiance donc.