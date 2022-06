Vacances 2022 : la France et la Belgique sont les deux destinations favorites des Belges pour cet été

11% de Belges séjourneront cet été en Belgique. A côté de la traditionnelle Côte belge, la Wallonie attirera une partie de ces vacanciers. En 2020 et 2021, les gîtes et chambres d’hôtes wallons ont particulièrement bien fonctionné, les Belges préférant, pour des raisons sanitaires liées au Covid, ne pas trop s’éloigner du domicile. En 2022, les gîtes wallons semblent aborder l’été avec optimisme. "On arrive à taux d’occupation actuellement de 60% pour les gîtes et de 40% pour les chambres d’hôtes. Les gîtes de grande capacité, par contre, sont beaucoup plus remplis. On est à un taux d’occupations de près de 80%", a expliqué à la RTBF Khevyn Torres, porte-parole des Gîtes de Wallonie.

Le niveau des réservations se rapprocherait de celui de la période avant Covid. "Le taux de remplissage risque d’augmenter d’ici la fin du mois de juin, mais les perspectives sont relativement bonnes […] On sera sans doute en 2022 sur les mêmes chiffres que 2019", a jouté Khevyn Torres, confiant.

Les quatre coins du pays visités

Le développement du tourisme avec nuitée(s) en Wallonie ne concerne pas que les traditionnelles régions touristiques telles que l’Ardenne, l’Est de la Région Wallonne ou la botte du Hainaut.

Le Pays vert, par exemple, du côté d’Ath connaît aussi un essor touristique accompagné de la multiplication des offres d’hébergements, notamment des gîtes et chambres d’hôtes. "Quand on scrute les chiffres de ces 15 dernières années, on découvre qu’au début des années 2000, on était à 6500 nuitées par an. On a multiplié par 6 en une quinzaine d’années. On est maintenant à pratiquement 40.000 nuitées sur l’année", se réjouit Laurent Dubuisson, Directeur de l’Office du tourisme d’Ath, interrogé par nos équipes.

Dans le Pays vert, ce sont surtout des Français et des Belges qui viennent séjourner, mais aussi des Néerlandais.