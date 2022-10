Par contre, cette nouvelle tendance peut nous poser la question : quelle est la place de l’odeur dans nos jeux de séduction ? On est sensibilisé par le son de la voix, par le charme physique ou encore, à grâce au toucher. On est attiré par quelqu’un à travers nos cinq sens et pas un seul sens. L’odorat joue également un rôle non négligeable dans nos interactions et peut jouer un rôle de séduction. Lorsqu’on séduit, inévitablement, il y a un rapprochement des corps et donc, la perception des odeurs est plus grande. On s’expose à l’odeur naturelle ou parfumée de la personne qu’on séduit. On rentre dans sa bulle, son espace privé et cela peut nous renvoyer vers quelque chose d’attirant, ou pas.

L’expression "je ne le sens pas" vient de là ?

Notre odeur est en quelque sorte "notre signature personnelle". On a tous une odeur singulière due à un mélange de molécules chimiques. D’ailleurs, elles varient légèrement en fonction de l’alimentation ou des hormones. Inconsciemment, on a un ressenti par rapport à une personne, rien que par son odeur. C’est bien de toujours écouter ce ressenti. Il est intéressant de se fier au sentiment d’attraction ou de répulsion qui émerge d’une rencontre. S’écouter c’est déjà un bon pas. Attention, l’odeur n’a pas non plus un "pouvoir magique" sur quelqu’un : ce n’est pas parce que quelqu’un sent super bon que l’histoire d’amour va automatiquement marcher.

