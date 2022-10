Va-t-on vers une exclusion bancaire des ASBL et des copropriétés ?

Ne pas s’incliner trop vite

Nathalie Mathieu, elle, a décidé de ne pas se laisser faire. Elle vient d’alerter ses membres. Et sur le site de l’Associatif financier, une trentaine de personnes témoignent (anonymement) de la clôture des comptes de leur ASBL, parfois sans aucun courrier d’avertissement : "Nous nous sommes en effet fait virer par ING, pour des raisons obscures. Notre registre UBO est en ordre. Et en plus, galère sans nom pour sortir le cash". Le responsable d’une ASBL qui s’occupe de soins infirmiers à domicile explique : "Mon association a déjà fait l’objet de cette exclusion en mai 2020 en se référant aux conditions générales qui stipulent notamment que le contrat peut être rompu de part et d’autre sans motif."

J’ai contacté plusieurs banques et jusque-là je n’ai pas eu de réponses positives

Ces témoignages montrent aussi que, si les regards se portent actuellement sur ING, les autres banques ne semblent guère apprécier la clientèle associative : "[…] à la suite de la clôture sans raison du compte de notre ASBL par ING après plus de 15 ans chez eux, j’ai contacté plusieurs banques, raconte un mandataire ; et jusque-là je n’ai pas eu de réponses positives à ma demande d’ouverture de compte. J’ai jusqu’au 1er novembre pour effectuer un transfert vers un autre compte, je commence donc sérieusement à m’inquiéter."