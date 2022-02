Va-t-on un jour tuer des loups en Wallonie ?

Est-ce de la régulation ?

Mais est-ce que la France pratique désormais de la régulation de l’espèce loup comme avec les sangliers ou cerfs trop nombreux ? L’Etat s’en défend. Le tir n’intervient que lorsque toutes les autres voies restent inefficaces. Or les moyens de protection subsidiés sont légion : clôtures et parcs de nuits électrifiés, les chiens de protection, le gardiennage par des bergers. Si ces mesures ne suffisent toujours pas, les tirs d’effarouchement d’abord puis le tir de défense "simple" autorisent les bergers à se défendre. Enfin, quand rien ne fonctionne, l’Etat français autorise le tir de défense "renforcé". Il permet l’utilisation d’armes à canon rayé (plus précis) pour des actions spécifiques à la lunette de visée nocturne. Mais même dans ces cas-là, seul un loup "en phase d’attaque peut être abattu. S’il passe juste à côté, sans interactions avec les moutons ou les chiens de protection, on ne peut pas tirer", nous a expliqué un membre de la brigade loup de l’OFB, l’équivalent français du Département Nature et Forêt wallon (DNF). Un tireur obligé de rester anonyme tant son travail génère des tensions avec à la clé "des menaces de mort de la part des "pro loups" les plus extrêmes ".

Mais en pratique, comment contrôler ? Comment vérifier que ces pratiques sont bien respectées par 2000 lieutenants de louveterie et 20 membres de la brigade loup de l’OFB ? Des associations naturalistes comme Férus en France le dénoncent. La pression est énorme pour résoudre des situations parfois dramatiques. Certains éleveurs finissent "obsédés par la question après la répétition des attaques sur leurs troupeaux. Ils ont parfois d’énormes difficultés financières et familiales avec des divorces à la clef". De tels cas, sur le théâtre de leur intervention, ne pousseraient-ils pas à avoir la gâchette top facile ? Le biologiste suisse Jean-Marc Landry, analyse depuis de nombreuses années le comportement des loups et doute aussi : "L’Etat essaie depuis quelques années de mettre un cadre mais ça pose un problème. Le loup peut passer près d’un troupeau sans attaquer… Et si vous tirez ce loup-là, vous tuez le mauvais loup. Et quand vous êtes louvetier ou de la brigade loup, vous montez sur la montagne et passez plusieurs nuits sur place, vous faites quoi ? C’est compliqué ! Même la brigade loup, ils se disent "Voilà je suis à 100 mètres et je le flingue, je fais un travail" et ils n’ont pas forcément le temps d’observer…". Et puis surtout, éliminer un loup, est-ce vraiment la meilleure solution ? La plus efficace ? Jean-Marc Landry a très mauvaise presse auprès de beaucoup d’éleveurs : "Il y a des extrémistes dans les deux camps", sourit-il. Mais pour lui, "en tuant un loup, on ne lui apprend rien… C’est plus de la sélection ou de la régulation. Il faut lui apprendre à ne plus venir attaquer les brebis. Donc en faisant un tir d’effarouchement ou en le blessant, parfois violemment, au moins vous avez une chance qu’il fasse le lien "homme égale danger", retourne dans sa meute et transmette l’info aux autres par "apprentissage social".