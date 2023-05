Va-t-on supprimer le Sénat ? Pas si vite…

Hier midi, sur l’antenne de VTM, la présidente du Sénat, l’Open VLD Stephanie D’Hose, a annoncé son intention de déposer un texte dont l’objectif est… la suppression du Sénat : "Les compétences du Sénat sont limitées depuis la dernière réforme institutionnelle de 2014. Avec mon parti, nous trouvons qu’un Sénat indépendant n’est plus utile dans le paysage politique actuel. Nous devons viser un Etat efficient où le Sénat n’a plus de rôle à jouer."

Selon Stéphanie D’Hose, il existerait désormais un consensus parmi les groupes politiques du Sénat pour supprimer cette institution, même au MR. Alors, ça changerait quoi, la suppression du Sénat ?

Stephanie D’Hose parlait d’un Etat plus efficient, elle disait même aminci. Il y a d’abord et avant tout donc, dans le chef du VLD, une question budgétaire. Les budgets 2023 du Sénat, c’est grosso modo, une bonne quarantaine de millions. Supprimer le Sénat, ça ne signifiera pas nécessairement 40 millions d’économies.

La moitié des dépenses du Sénat concerne son personnel et on peut imaginer un transfert d’un certain nombre de membres du personnel vers la Chambre. Je précise aussi que les indemnités des sénateurs en représentent que 2,7% des dépenses du Sénat, vu que les députés régionaux et communautaires qui composent le Sénat sont payés par les entités d’origine. La fin du Sénat représenterait certes une économie, mais pas vraiment significative.

Quel rôle politique joue encore le Sénat ? Pourquoi aucun Etat fédéral comme la Belgique ne s’est-il privé d’un Sénat ? Le MR, lui, nie catégoriquement valider l’idée d’une suppression du Sénat.

La suite de la chronique dans la vidéo ci-dessus extraite de Déclic, votre Talk Info quotidien, du lundi au vendredi à 17 heures sur La Première et à 19h10 et autour de 22h15 sur La Trois.