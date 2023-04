Va-t-on changer les règles budgétaires pour les pays de l’Union européenne ?

L’actualité politique, chez nous, a été dominée cette semaine par la démission de Sarah Schlitz. Mais une autre information, très importante, nous est venue hier de l’échelon européen. La Commission a présenté ses propositions concernant les règles budgétaires des Etats membres. Avant d’évoquer ce projet de réforme, d’abord, de quoi parle-t-on ? Quelles sont les règles en vigueur actuellement ?

Chaque année, les Etats-membres remettent leur projet de budget à la Commission. Pourquoi, vous vous demandez peut-être ? Parce les Vingt-Sept font partie d’une même union économique et monétaire, que théoriquement, les Vingt-Sept doivent utiliser l’Euro et que pour avoir une monnaie unique, il faut des économies qui ne soient pas trop en décalage, en gros. Les Etats-membres remettent donc des projets de budget qui sont censés respecter certaines règles, les critères de convergence, issues du Pacte de stabilité, un texte qui a bientôt 30 ans. En France, on parle plutôt de critère de Maastricht. Il y en a cinq grandes règles. Deux sont très connues :

Il faut limiter le déficit public du budget d’un pays à 3%.

Et la dette publique ne peut dépasser 60% du produit intérieur brut, de la richesse créée en un an par un pays.

En cas de non-respect de ces critères, la commission peut sévir. Oui, cela fait partie du pacte de stabilité, on parle alors d’une procédure en déficit excessif. C’est arrivé régulièrement que cette procédure soit activée, la Belgique a souvent été dans le cas. Mais les sanctions ont été très rares.