Va-t-on baisser les pensions des fonctionnaires ? Pour la FEB il faut harmoniser leurs pensions avec celles des salariés et des indépendants

On le sait, beaucoup de choses diffèrent entre les pensions des fonctionnaires, des salariés et des indépendants. "Ce qui me choque le plus, c’est la différence entre les fonctionnaires et les salariés ", affirmait ce mercredi sur le plateau de "QR le débat" Marie-Noëlle Vanderhoven, conseillère Pensions à la FEB. " Ils font le même travail, cotisent de la même façon et pourtant, leur pension est très différente. Celle des fonctionnaires monte bien plus haut." Une différence qui se monnaie. "Le tiers des dépenses totales des pensions sont destinées aux 20% de fonctionnaires."

Pour elle c’est sûr, "il faut diminuer les pensions des fonctionnaires", déclare-t-elle. "On n’a pas de quoi les payer. On ne peut pas tout faire passer avec les taxes sur le capital."