Né dans le berceau du surréalisme belge, le jeune peintre et libraire côtoie le poète Achille Chavée et André Balthazar avec qui il créera le Daily-Bul en 1955. Après s’être rapproché du mouvement Cobra et la gestuelle de Christian Dotremont, sa découverte des mobiles de Calder en 1950, sera une véritable révélation. Désormais, Bury a une obsession : le mouvement et son corollaire, la lenteur. Le mouvement, le déplacement et ce moment d’avant l’action - le temps suspendu de la mise en mouvement - occuperont les 50 années suivantes de sa création. Un travail sur le temps, l’espace et la pesanteur qu’il rendra dans les trois dimensions de la sculpture mais aussi, à grand renfort d’expérimentations, dans les deux dimensions d’une feuille. Ces allers-retours continuels entre les deux supports sont l’objet de cette grande exposition Pol Bury VA-ET-VIENT au Centre de la Gravure.