"Va-Et-Vient", la nouvelle exposition sur Pol Bury à La Louvière

Il y a 100 naissait Pol Bury. Né à La Louvière, il a sublimé le paysage hennuyer par ses créations, ses sculptures fontaines principalement. Ses travaux peuvent aussi être aperçus un peu partout dans le monde, de Paris jusqu’à New York.

Pour fêter son anniversaire posthume, la Ville de La Louvière a sorti le grand jeu. Depuis avril, des expositions ont vu le jour afin de faire connaître au grand public le travail de Pol Bury. Une nouvelle sera lancée dès ce week-end au Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée. Intitulé "Va-Et-Vient", le but de cette exposition est de mettre en avant les qualités pluridisciplinaires de l’artiste. L’accent est notamment mis sur son travail graphique et lithographique.

"Pol Bury est une personnalité qui va et qui vient. Évidemment, entre la structure et l’image imprimée. Entre un esprit très sérieux et un esprit plein d’humour et de dérision. Entre des matières qui sont parfois dures et parfois tendres", explique Véronique Blondel, co-commissaire de l’exposition.