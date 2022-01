Vœux de la N-VA : Bart De Wever souhaite que la Vivaldi disparaisse

Dans son allocution, Bart De Wever se veut rassurant et souligne que le budget flamand, même s’il a subi un coup dur avec la crise du coronavirus, a retrouvé un équilibre. "Un plan de relance flamand bien pensé contribuera à relancer notre économie. Le système flamand de taxe d’habitation a été réformé en profondeur. Un plan climatique a été élaboré et ne fixe en aucun cas des objectifs à l’aveugle. Tout repose sur des mesures concrètes, réalisables et abordables pour les citoyens ", affirme Bart De Wever.

Parmi ces mesures concrètes, le président de la N-VA précise qu’il y aura des primes supplémentaires salariales, des aides au chômage et surtout un dépistage et encadrement linguistique. Et de cloturer en espérant que les citoyens retrouvent la confiance perdue vis-à-vis politique.