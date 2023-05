V, les Visiteurs… Voilà 40 ans qu’ils Veillent sur Vous !

Cette série télé a été imaginée par Kenneth Johnson, l’un des grands spécialistes du genre. C’est lui qui transforma avec succès les comics de Marvel "L’incroyable Hulk" dans les années 70 en une merveilleuse saga télé portée par Bill Bixby et Lou Ferrigno (le culturiste peint en vert avec sa chemise qui se déchirait plus ses muscles se tendaient, tellement kitsch mais on y a tous cru). C’est encore Kenneth Johnson qui nous proposa "L’homme qui valait trois milliards" avec Lee Majors. Et c’est toujours lui qui imagina le personnage de Jaimie Sommers alias "Super Jaimie". Bref, c’est dire s’il s’y connaît en divertissement pour le petit écran. Nous voilà donc aux débuts des années 80 et pour sa nouvelle commande, Johnson avait en tête une histoire d’invasion, de fascisme et de résistance. Face au succès de la saga "Star Wars", la NBC voulait surtout une série de science-fiction. Qu’à cela ne tienne, Johnson imagina donc une invasion extraterrestre avec de méchants aliens qui imposent leur dictature aux Américains (servant de nourriture) et la lutte armée d’un groupe de résistants. Les allusions à la Seconde guerre mondiale et au régime nazi sont donc nombreuses dans la série télé "V". Prenez l’emblème des Visiteurs, il ressemble étrangement à la Croix gammée.