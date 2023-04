Uzi Freyja, le duo qui allie douceur et rage à l’affiche des Nuits Botanique

Ce dimanche 23 avril, c’est le lancement officiel de la 30e édition des Nuits Botanique. Le festival se tiendra jusqu’au 12 mai 2023. Dix-neuf jours de programmation éclectique proposant un éventail impressionnant de genres. De l’électro, du rap, de la pop, du R&B, du rock, de la folk, de la musique expérimentale et même du classique… Tous les styles musicaux seront explorés. Les Nuits Botanique, ce sont également trois semaines durant lesquelles artistes locaux et internationaux se succéderont sur scène. En plus de promouvoir la scène locale belge, cette nouvelle édition des Nuits 2023 promet de chouettes découvertes et de belles surprises. Parmi ces différentes découvertes et surprises, on peut notamment mentionner le duo Uzi Freyja qui performera sur scène ce mercredi 3 mai.

Elle est au micro et à l’écriture, il est à la création et à la production. Derrière le nom Uzi Freyja se cachent en fait la rappeuse Kelly Rose et le producteur Stuntman5. Bien qu’à ce jour, elle ait encore du mal à étiqueter l’univers musical de leur duo, Kelly Rose se range du côté de ceux qui le définissent comme du rap punk. "Parce que ça sort un peu de l’ordinaire. Ce qu’on aime en premier, c’est la musique. Notre base, c’est sûr, c’est du hip-hop, c’est du rap, mais on ne s’arrête pas que là !" À l’occasion de leur passage sur scène lors des Nuits Bota, nous avons échangé avec cette cracheuse de flow et de rimes à l’énergie débordante. Entre rires et joie de vivre communicative, la charismatique Kelly Rose répond à nos questions.

Peux-tu nous raconter ta rencontre avec Stuntman5 ? Qu’est-ce qui a fait que ça a immédiatement cliqué entre vous ?

Ça n’a pas vraiment cliqué immédiatement contrairement à ce que l’on pourrait croire. En juin 2019, j’ai participé à un micro ouvert qui avait lieu juste en dessous de l’appartement de Stuntman5. J’étais extrêmement stressée et j’avais envie de fuir. Mais je ne sais pas comment, j’ai lâché mon meilleur flow. La femme de Stuntman5 était là. Elle m’a invitée à venir manger chez elle et rencontrer son mari en m’expliquant qu’il faisait de la musique. Quand on s’est vu, il était extrêmement timide, il n’osait pas me parler. Mais c’est vrai que j’étais assez gênante. Il me parlait de sa musique et je lui répondais : "Ta musique qui fait boom boom boom là, ce n’est pas trop mon délire". Au fur et à mesure, on a commencé à bosser ensemble. On a commencé à voir comment on pouvait dynamiser la chose. On a vraiment créé ce projet à deux.

Après, j’ai quitté Nantes et je suis rentrée sur Paris. Il fallait donc trouver comment travailler, comment communiquer, comment ne pas perdre ce qu’on venait de lancer. Je n’étais vraiment pas à fond au début. Je ne comprenais pas trop où tout cela allait nous mener, comment ça allait aller, ce que ça allait donner ? Une fois à Paris, il fallait trouver où enregistrer, et c’est là que l’on a intégré FotonDanger, deux ans plus tard. FotonDanger ramenait un peu cette fraîcheur, un peu plus de dynamisme, un nouveau regard aussi. En plus, il m’a appris pas mal de choses, parce que moi je suis vraiment un livre vierge. Je n’avais jamais fait de musique à fond dans ma vie. Je ne connaissais absolument rien de tout cela. Cette collaboration à trois a duré un an et demi. Au final, en revenant à notre duo l’année dernière, on s’est rendu compte que ça fonctionnait mieux, que ça plaisait beaucoup plus en duo qu’en trio.