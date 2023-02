Œuvres spoliées aux Juifs ou pillées en Belgique par les nazis : nouveaux rebondissements

De nouvelles découvertes surgissent dans l'épineux dossier des œuvres spoliées aux Juifs ou pillées en Belgique par les Nazis. Un journaliste, Geert Sels, a mené pendant 8 ans une enquête à travers l'Europe et dans les archives. Plus de 150 tableaux exposés dans les musées, vendus aux enchères dans le monde, vont être réclamés à la Belgique par les descendants ou les héritiers. Quatre demandes sont sur le point d'être déposées. C'est le fruit d'un travail acharné et nécessaire qui va bousculer le gouvernement.