Œuvres d'art spoliées par les nazis : lancement d'une série de podcasts en France

Il raconte l'histoire du tableau aux couleurs vives, prêté pour une exposition à Londres en 1938 et qui avait disparu puis ressurgi en 1966 dans les réserves du Palais de Tokyo, où un jeune conservateur le fait inscrire sur les inventaires.

Il faudra 75 ans et trois générations, ainsi qu'une enquête minutieuse, avant sa restitution en 2021 à Rafaël Cardoso, historien de l'art, arrière-petit fils de Hugo Simon.

"Aux côtés de cette histoire, représentative du destin tragique des juifs allemands, nous voulions une variété dans les œuvres pour montrer qu'il n'y a pas eu que des œuvres de riches collectionneurs. Certaines, sans grande valeur financière ou artistique, ont une grande valeur historique personnelle et collective en termes de mémoire et d'histoire", souligne la documentariste Léa Veinstein à l'AFP.

"C'est la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés du ministère de la Culture qui a décidé de nous confier ce travail à partir des enquêtes qu'ils mènent et des ponts qu'ils dressent entre les chercheurs et les descendants afin d'impulser les restitutions, afin de faire connaître ces histoires au grand public", explique-t-elle.

En janvier, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, avait annoncé qu'elle porterait cette année une loi pour "faciliter" les restitutions d'œuvres spoliées à l'époque du nazisme.