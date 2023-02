Utrecht et le PSV se quittent sur un partage : deux Belges buteurs dans la rencontre

Le PSV Eindhoven se déplaçait du côté d’Utrecht pour la 22e journée de championnat des Pays-Bas. Et les deux équipes se sont quittées sur un partage 2-2 avec notamment deux buts inscrits par deux joueurs belges, Johan Bakayoko et Othman Boussaid.

C’est une première pour Othman Boussaid. L’ailier gauche formé à Utrecht n’avait pas encore trouvé le chemin du but cette saison malgré 19 matches déjà disputés (avec deux assists à la clé). Le 20e match sera donc le bon. Il a ouvert le score à la 33e minute face au PSV.

Du côté des visiteurs, l’égalisation est venue des pieds d’un autre Belge (41e). Johan Bakayoko a lui inscrit son 4e but de la saison en championnat sous les couleurs du PSV. Il porte d’ailleurs son total à sept buts et deux assists en 24 matches toutes compétitions confondues.

À ces deux buts, on peut ajouter celui de Luuk de Jong (57e) et Sander van de Streek (60e). Ce partage ne fait pas vraiment les affaires des deux clubs qui laissent filer deux points dans la course au titre. C’est Feyenoord qui est pour le moment leader de la Eredivisie avec 49 points, six devant le PSV et 15 de plus qu’Utrecht.