Utopies, la playlist des idéalistes de toute la galaxie

David BOWIE - Space Oddity

Eivind Austad Trio

00 : 04 : 54

David BOWIE - Life on Mars

00 : 08 : 09

Richard STRAUSS - Also sprach Zarathustra

Berliner Philharmoniker, G. Dudamel

00 : 10 : 19

Terry Riley - Sun Rings : One Earth, One People, One Love

Kronos Quartet

00 : 18 : 56

Gwenaël GRISI - Grandola, Vila Morena

Elsa de Lacerda, Pierre Solot

00 : 25 : 03

Cabocla Jurema - Maria Bethania

00 : 28 : 41

Traditionnel haïtien - Merci Bon Dieu

Harry Belafonte

00 : 31 : 29

JOBIM - Felicidade

Boris Gaquere

00 : 35 : 22

Ariel RAMIREZ - Missa Criolla, Gloria

La Chimera

00 : 40 : 45

Antonin DVORAK - Symphony No 9 en mi mineur Op 95 "Du nouveau monde" – II. Largo

Anima Eterna Brugge, Jos Van Immerseel

00 : 52 : 55

Sergio ORTEGA - El pueblo unido jamás sera vencido

Giovanni Mirabassi

00 : 58 : 02

Chico BUARQUE - Ah che sarà, che sarà

Sarah Lancman et Giovanni Mirabassi

01 : 01 : 52

Margaret HERMANT - Rainbow

Pierre Solot, Elsa de Lacerda

01 : 04 : 47

Frederika STAHL - The world to come – BOF Demain

01 : 07 : 55

Dirk BROSSE - Back to Utopia

Brussel’s Philharmonic

01 : 13 : 01

Raymond LEVESQUE - Quand les hommes vivront d’amour

01 : 15 : 45

Stephane GRAPPELLI - Milou en mai – extrait de la BOF

01 : 19 : 28

R. STRAUSS - Morgen ! Lied op.27/4

Diana Damrau – Christian Thielemann – Münchner Philharmoniker

01 : 23 : 06

Gwenaël GRISI - Bella Ciao

Pierre Solot, Elsa de Lacerda

01 : 29 : 47

Edouard FERLET - Utopia, d’après J. S. Bach’s Sinfonia No. 11 in G Minor, BWV 797

Violaine Cochard et Edouard Ferlet

01 : 35 : 39

Baden POWELL - Canto de Ossanha

01 : 39 : 16

Atahualpa YUPANQUI - Los Hermanos

Mercedes Sosa

01 : 42 : 10

Pat METHENY/Brad MEHLDAU - Make Peace

01 : 49 : 11

W.A. MOZART - Quintette avec clarinette en la majeur KV 581, larghetto

Emerson String Quartet avec David Shifrin

01 : 55 : 48

Alfredo ZITARROSA - Pollera azul de lino

Las hermanas Caronni

01 : 59 : 51

Billy TAYLOR - I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free

Sonia Wieder Atherton, Bruno Fontaine, Laurent Kraif

02 : 05 : 07

Billy TAYLOR - I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free

Nina Simone (au Festival de Montreux, 1976)

02 : 11 : 04

B. LAVILLIERS (sur un poème de Louis Aragon) - La Rose et le réséda

Juliette Greco

02 : 14 : 25

Daniele DI BONAVENTURA - Canto

02 : 21 : 17

Antoine RENARD - Le temps des cerises

Lambert Wilson

02 : 24 : 40

Egberto GISMONTI - Don Quixote

E. Gismonti et Nana Vasconcelos

02 : 33 : 14

Baden POWELL - Berimbau

Marcel Powell

02 : 37 : 40

Leonard COHEN - Who by fire

02 : 39 : 55

Arvo PÄRT - Fratres

Viktoria Mullova, violon – Estonian National Symphony Orchestra – Paavo Järvi, dir.