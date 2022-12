Utimate frisbee : l’équipe nationale masculine belge décroche l’or, sa première médaille en championnat international

C’est un sport qui se fait petit à petit une place dans notre pays, l’Ultimate Frisbee est encore relativement récent, et va peut-être connaître un boost avec la première médaille internationale remportée par l’équipe masculine en salle. Au championnat international d’Ultimate qui s’est déroulé ce week-end en Lituanie, la Belgique a décroché l’or.

Seize équipes étaient présentes dans ce championnat qui se tenait sur trois jours. Dans le groupe de la Belgique, l’Autriche, la Slovaquie et la Lituanie. Les Belges ont remporté leurs trois rencontres au score (la première équipe qui atteint 17 points a gagné, et si aucune des deux équipes n’atteint ce total, celle qui compte le plus de points après 42 minutes l’emporte).

Nos compatriotes ont ensuite battu la Pologne 17-5 en quart de finale avant de battre la Lettonie dans une demi-finale extrêmement serrée 16-15.

L'équipe noir-jaune-rouge a affronté la Finlande en finale, et l’a emporté 17-14 au terme d’une rencontre équilibrée décrochant sa première médaille, et directement du plus beau métal.

Une médaille obtenue quelques mois seulement après la reconnaissance de la fédération belge d’Ultimate par l’ADEPS en septembre dernier. Un sport récent, qui semble avoir de beaux jours devant lui dans nos contrées.