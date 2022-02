Utilisez les formules magiques d’Harry Potter pour jeter des sorts avec… votre iPhone !

Le saviez-vous ? Plus besoin de passer par Poudlard pour pouvoir lancer des sorts dignes de Harry Potter et Hermione Granger ! Il est désormais possible de lancer des sorts via son iPhone (qui remplace donc la baguette magique) !

Comment ça marche ? C’est simple. Grâce à l’assistant intelligent Siri, il suffit de prononcer la formule magique et le smartphone se charge du reste !

Les formules que Siri pourra exécuter :

" Lumos ", pour allumer la lampe torche de votre smartphone.

", pour allumer la lampe torche de votre smartphone. " Nox ", pour éteindre la lampe torche de votre smartphone.

", pour éteindre la lampe torche de votre smartphone. " Accio + le nom de l’application" que vous désirez ouvrir. Cette formule magique fonctionne avec toutes les applis, il suffit juste que le téléphone soit déverrouillé.

+ le nom de l’application" que vous désirez ouvrir. Cette formule magique fonctionne avec toutes les applis, il suffit juste que le téléphone soit déverrouillé. "Sonorus" pour monter le volume sonore de votre téléphone au maximum.

"Quietus" pour le baisser.

pour le baisser. " Lumos Maxima ", pour activer la lampe torche de votre téléphone au maximum

", pour activer la lampe torche de votre téléphone au maximum "Sternius" fera "éternuer votre smartphone. Non ce sort ne fonctionne pas sur les vraies personnes.

De quoi impressionner les collègues moldus à la pause midi !

Ps 1 : Assurez-vous que la fonction "Hey Siri" soit branchée sur votre iPhone. Il suffit de se rendre dans "Paramètres" - > "Siri et recherche" - > activez "Ecoutez "Hey Siri".

Ps 2 : N’essayez pas "Avada Kedavra", le sortilège de mort que Voldemort a notamment utilisé pour tuer les parents d’Harry, Siri ne fait que les gentils sorts !

Une info repérée par Konbini.