Utiliser le bois des haies pour se chauffer : une initiative inspirante au Pays de Herve qui rappelle leur utilité

Elles jalonnent le bocage, les champs, les jardins et parfois les cours d’eau : les haies font partie du paysage et s’imposent à notre regard. Leur plantation présente de nombreux avantages agro-environnementaux comme la protection des cultures et des insectes. Mais le bois issu de leur entretien peut également permettre de se chauffer.

Dans la ferme Jennes à Herve, on valorise ces haies bocagères depuis maintenant 15 ans en transformant ce bois en plaquette pour le chauffage. Et le bilan est plus que positif, malgré l’investissement conséquent au départ. " Oui, c’est positif, surtout avec la situation actuelle et les prix de l’énergie, on a fait de réelles économies. Et pour l’environnement aussi, on émet beaucoup moins de CO2 ", explique Sébastien Jennes, agriculteur, au micro de Vedia.