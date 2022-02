Utiliser des matériaux de réemploi dans la construction ? Une tendance qui monte

Et si la ville était une mine ? C'est la question que se pose Daphné Van Ossel. Elle porte un regard différent sur la ville. Là, où vous voyez des maisons, des immeubles ou des garages, elle voit un gisement de matériaux.

En effet, les ressources et les matières premières s’amenuisent sur notre planète. Alors, pourquoi ne pas réutiliser celles qui se trouvent dans nos tiroirs en recyclant nos téléphones ou encore dans dans nos bâtiments ?

Le secteur du bâtiment génère 1/3 des déchets dans le monde. Le secteur en a pris conscience et opte de plus en plus pour le réemploi des matériaux . Cela devient une manière de concevoir la construction et la rénovation. La rénovation de la Tour Phillips situé au Boulevard Anspach a utilisé cette technique.