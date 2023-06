Utilisation de l’image de personnalités de la RTBF à leur insu sur Facebook : une enquête dévoile les coulisses de cette arnaque internationale

Après quelques mots d’introduction, "Allison" leur a expliqué qu’une autre personne allait gérer leurs investissements plus tard. Les enquêteurs ont indiqué au cours de la conversation qu’ils pouvaient investir par exemple 10.000 euros, mais leur interlocutrice a poursuivi en disant qu’elle voulait d’abord leur donner l’occasion de tester leurs services : "Vous aurez l’occasion de tester la société pour voir si le service vous plaît et d’être en contact avec votre conseiller, puis vous prendrez des décisions sur des montants plus importants".

Allison a ensuite voulu continuer immédiatement et nous a demandé comment nous voulions effectuer le dépôt, soit par virement bancaire, soit par PayPal, soit par carte de crédit ou de débit. Après avoir répondu qu’ils paieraient par carte de crédit, "Allison" a envoyé un lien par courrier électronique vers une page de paiement hébergée sur "interagio.com" pour un produit d’une valeur de 999 euros. Cette page ne comportait aucune description de ce produit mais en examinant de plus près ce site web, ils ont constaté qu’il s’agissait d’un "achat" pour des cours d’investissement et que leur carte serait débitée chaque mois de ce montant. Il s’agit ici d’un cas spécifique.

Il n’existe aucun moyen d’évaluer avec certitude le déroulement de chaque interaction entre les victimes et les escrocs mais il est probable qu’il soit assez similaire. En 2020, Le Monde publiait un article dans lequel un Suédois expliquait qu’après avoir gagné rapidement de l’argent, il avait "presque tout perdu" sur la somme d’environ 20.000 euros investie via le même modus operandi que celui décrit par Check First.