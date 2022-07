Ut!le, une nouvelle revue qui nous incite à renouer avec l’importance des objets du quotidien

Utile. Un mot qui, à l’aune de la pandémie, a été placé au cœur du débat : qu’est-ce qui est utile, qu’est-ce qui ne l’est pas ? Une question qui passionne Victor Branquart, fondateur et rédacteur en chef de la revue semestrielle Ut!le, qui met à l’honneur des choses du quotidien "actuelles et concrètes, répondant à des besoins essentiels". Chaque publication sera axée autour d’un thème précis. Le premier numéro, qui vient de paraître, nous propose de revisiter la cabane.

Un format hybride à la croisée du magazine et du cahier d’activités, mêlant approche journalistique, philosophique et pédagogique. Voici l’idée de la revue Ut!le, imaginée par Victor Branquart, journaliste autodidacte. Cette "revue à collectionner" comme il aime l’appeler a été imaginée comme un support pour réconcilier la théorie et la pratique.

Ut!le, c’est une cinquantaine de pages (+3 si l’on compte les plans) découpées en quatre grandes rubriques, chaque fois autour d’un terme précis. Le premier numéro est disponible à la vente dans plusieurs points culturels et librairies de France ainsi qu’en Belgique. Il s’ouvre par un grand dossier qui explore les multiples facettes de la cabane : celle de notre enfance, jusqu’à l’idéal architectural, en passant par l’outil de lutte.

Les lecteurs peuvent également découvrir le travail de l’artiste Tadashi Kawamata, connu pour ses cabanes perchées sur les façades des immeubles des villes. À la fin de la revue, un guide nous apprend comment construire sa propre cabane (sans clous ni vis). Entretien avec son fondateur.

Comment vous est venue l’idée de créer cette revue ?

Je me suis inspiré de plusieurs titres. Par exemple la revue "Nichons-nous dans l’Internet", dont l’idée consiste à raconter une culture numérique à l’écrit avant qu’elle ne disparaisse. La deuxième, "Hobbies", aborde les passe-temps des gens. J’ai eu l’occasion d’écrire des articles pour ces deux publications et cela m’a donné envie de créer ma propre revue.

Pendant le confinement, j’ai eu la chance d’avoir le temps de réfléchir à ma manière de vivre. Je me suis dit qu’il y avait peut-être d’autres manières de faire ou d’acquérir des compétences techniques pour gagner en autonomie. Une manière de réagir à l’urgence climatique qui nous concerne tous et toutes.

Je trouvais aussi qu’il manquait une revue dans le paysage médiatique dont le fil rouge consisterait à raconter des histoires autour d’objets ou de pratiques du quotidien, puis de pouvoir les mettre en pratique grâce à des conseils et supports pédagogiques (plans, tutoriels, point sur les dispositifs légaux, etc.). À partir de là, j’ai commencé à bosser sur cette idée.

Pourquoi avoir choisi le thème de la cabane pour le premier numéro ?

Le principe d’Ut!le est de raisonner en termes de saisonnalité (et non de trimestre). Je me suis donc dit que l’été se prêtait donc plutôt bien à la cabane. Ce thème me semble par ailleurs assez universel : c’est à la fois un objet, un concept et un format que l’on retrouve à travers différentes époques, dans presque tous les âges de la vie et dans beaucoup de cultures.

Avez-vous déjà choisi les prochains thèmes ?

Il y aura probablement un numéro sur la cueillette, la conserve, la couture… J’envisage également de consacrer deux numéros entiers au vélo.

Quelle place à l’écologie consacrez-vous dans votre revue ?

Il me semble que, du moins sur le plan individuel, la transition écologique aussi passe par le fait de fabriquer les choses par soi-même, aspirer à plus d’autonomie afin de réfléchir à la manière dont les choses sont conçues, à l’énergie que l’on déploie pour les faire, etc. Par exemple créer son potager, produire sa propre énergie… Et c’est l’une des ambitions d’Ut!le : démontrer avec des conseils concrets et des outils que la transition peut être agréable et aboutir à un changement vertueux.

Si vous deviez donner en une phrase une définition du mot "utile" ?

Qui sert aussi bien individuellement qu’à la communauté, qui est universel et que l’on peut mettre en pratique. L’idée d’Ut!le est d’ailleurs aussi de rendre chaque thématique accessible au plus grand nombre en brisant certains stéréotypes liés au genre ou à l’âge : par exemple celui selon lequel uniquement les hommes de 30-40 ans s’intéressent au bricolage.

L’une des ambitions d’Ut!le est aussi de remettre en perspective nos habitudes, nos besoins et nos modes de vie. Comment analysez-vous la promesse du monde de demain que l’on nous a servie en 2020 avec la société telle qu’on la connaît en 2022 ?

Le mot qui me vient instinctivement en tête est "déconvenue". Je m’attendais à un électrochoc, à des changements sociétaux plus amples, notamment au niveau des entreprises. Toutefois, je pense que ce n’est pas complètement raté. J’ai l’impression que le réveil a plutôt eu lieu du côté des citoyens, qui ont changé de cadre de vie ou réinterrogé leurs pratiques. J’ai par exemple des amis qui ont changé de métier (dont un ami qui est devenu "boulanger militant"), arrêté de prendre l’avion ou qui ont quitté Paris pour s’installer à la campagne… Mais c’est vrai que, globalement, je m’attendais à plus.